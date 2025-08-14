La Mona Jiménez le respondió a quienes le dicen “viejo arruinador” en un streaming histórico

Carlos “La Mona” Jiménez cumplió una promesa que hizo en abril y se presentó este miércoles 13 de agosto en Un Poco de Ruido. En un streaming histórico por la cantidad de usuarios conectados, le respondió de manera ocurrente a quienes le dicen “viejo arruinador”.

La Mona Jiménez protagonizó un streaming histórico en Un Poco de Ruido

El canal de YouTube rompió su propio récord de conectados en simultáneo ya que la plataforma marcó los 152.000 usuarios. El programa número 95 registró 828.000 reproducciones en sus primeras 11 horas y superó todos los parámetros.

Carlos "La Mona" Jiménez con todo el equipo de Un poco de ruido.

A lo largo de dos horas, La Mona Jiménez regresó a Buenos Aires y contó anécdotas divertidas, cantó algunos de sus hits y estuvo aproximadamente dos horas en vivo. El federal, Ramito de violetas, Un muchacho de barrio y Quién se ha tomado todo el vino fueron algunas de las interpretaciones.

La Mona Jiménez le respondió a quienes le dicen “viejo arruinador”

Pero entre broma y broma surgió el apodo de “viejo arruinador”. Fiel a su estilo, el cordobés respondió al origen del sobrenombre. “Dicen que yo los llevé a los bailes cuando eran pibes, se pusieron de novio, se casaron, tuvieron hijos y después la mujer no lo deja ir al baile”, explicó.

Con este panorama, preguntó al aire: “¿Qué culpa tengo yo?. Me dicen que soy un viejo arruinador porque los hice casar...menos mal que es arruinador y no culi...“, concluyó entre risas.