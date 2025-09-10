La modelo cordobesa Jimena Buttigliengo mostró el conmovedor reencuentro con sus hijos

Jimena Buttigliengo, una reconocida modelo cordobesa que vive desde hace años en Europa, denunció a través de las redes sociales que sus hijos habían sido secuestrados y retenidos por su exmarido. En las últimas horas, compartió el conmovedor reencuentro con las criaturas que cumplieron 8 años.

Según su testimonio, el decorador y desarrollador inmobiliario francés Willy Rizzo, les impidió regresar a la isla española donde pasaban tiempo con su madre. Ella había expresado su profundo dolor y manifestó que sus hijos “se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y les cambiaron el look”.

El conmovedor reencuentro de una modelo cordobesa con sus hijos

Luego de días y horas de agonía, la cordobesa mostró las primeras imágenes de la reunión tras la desesperante situación. La “reconexión”, como la definió en una historia de su cuenta de Instagram, se dio en el hogar de Rizzo.

El conmovedor reencuentro de la modelo cordobesa con sus hijos.

La residencia está radicada en la avenida Montaigne de la ciudad de París. Según fuentes cercanas al padre de los menores, un efectivo de seguridad estuvo presente en este episodio para evitar altercados.

Una modelo cordobesa denunció que sus hijos están secuestrados en París

La preocupación de Buttigliengo escaló al recibir un correo electrónico contundente por parte de Rizzo. En este mensaje, el empresario francés le comunicó que, a partir de ese momento, cualquier intento de comunicación con los niños debería efectuarse exclusivamente por vía legal.

“De ahora en adelante, si querés hablar con los niños, será en la comisaría de la policía del 8º distrito. Me niego a contestar tus mensajes insultantes directamente, tus amenazas por email y tus publicaciones en Instagram. No hay ninguna posibilidad de que veas a los niños de otra manera. Todas las autoridades serán advertidas de que ya no tienes derecho de venir a verlos”, citó Buttigliengo del correo.

Frente a esta tajante notificación, la respuesta de Jimena no se hizo esperar, publicando un posteo en inglés donde manifestó su consternación. “¿Ahora tengo que ver a mis hijos a través de la policía? Yo soy su madre, necesitamos abrazarnos y besarnos. Secuestrás a los chicos, los ocultás y ahora que voy a visitarlos, ¿me decís esto?”, insistió.