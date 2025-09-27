La Barra finalizó la primera de sus tres presentaciones en el marco de su despedida, que llamaron “El Último Baile”. A pesar de la tormenta y las fuertes ráfagas de viento, el público estuvo más que presente en el Quality Arena y la banda compartió un emotivo mensaje.

La Barra comenzó su despedida con “El Último Baile”

La lluvia aceleró la entrada del público al templo ubicado en la avenida Cruz Roja al 200, donde no entraba ni un alfiler. “Muchas gracias por esta primer noche inolvidable”, redactaron en primera instancia desde la cuenta de Instagram de La Barra.

"Los diablos" de La Barra brillaron en "El Último Baile". (La Voz/Javier Ferreyra)

Javier “La Pepa” Brizuela, Carlos De Piano y Adrián Moyano se portaron con la comunidad que se acercó a presenciar el primero de sus últimos tres shows. Si bien no se acercaron en la función, si se reunieron para soplar la vela de la torta por los 31 años.

“¡Y quedan dos noches más! La lluvia no pudo con el amor de los Barravaleros. Lleno total", destacó el equipo de prensa de Quality con un video en el que se vio al trío reunido por última vez.