Vía Córdoba / Cuarteto

En la previa a su despedida, la Barra publicó un sentido mensaje por sus 31 años de trayectoria

La “banda más grande de Córdoba” se prepara para su última serie de shows en Quality Arena.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de septiembre de 2025,

En la previa a su despedida, la Barra publicó un sentido mensaje por sus 31 años de trayectoria
La Barra se despide de su público en Quality Arena. (Oscar Roldán / La Voz)

En medio de una profunda nostalgia que envuelve al ambiente barrabalero, el conjunto musical compartió en sus redes socialesun comunicado especial por sus 31 años de existencia. Este festejo acontece a muy pocos días de la despedida de La Barra, marcado por una actuación final denominada “El último baile”. El mensaje comenzó afirmando: “31 años de la banda más grande de Córdoba”.

La Barra compartió un mensaje por sus 31 años de trayectoria

La formación, integrada por Adrián Moyano, Javier “la Pepa” Brizuela y Carlos de Piano, enriqueció el género del cuarteto como pocas agrupaciones musicales. Su legado permanecerá en la memoria de sus seguidores y en la cultura local. El texto de conmemoración destacó que hace más de 30 años nació una aspiración que se convirtió en música.

La Barra no solo cubrió escenarios; también colmó corazones, dejó huella en diversas generaciones y escribió, mediante su estilo, una crónica que será eterna. El escrito profundiza: “Hoy celebramos más que un aniversario, celebramos la amistad, la pasión, el esfuerzo y, sobre todo, el amor de cada fan que estuvo en cada baile”. El emotivo acto precede la serie de recitales que tendrán lugar en el Quality Arena durante el fin de semana próximo y el lunes siguiente.

Temas Relacionados

MÁS DE Cuarteto
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS