“La jueza que largó a Carmona a la calle es una corrupta”, apuntó el padre del taxista asesinado

Por motivos que aún no se esclarecieron, la Justicia de Chaco autorizó que el reconocido criminal Roberto José Carmona pueda tener una salida transitoria a Córdoba a pesar de estar cumpliendo largas condenas por diferentes homicidios. Durante ese viaje, el malviviente se escapó de su custodia y durante su frustrada huida asesinó al taxista Javier Bocalón a sangre fría.

Este miércoles, a un día del conmocionante hecho, la familia de la víctima expresó todo su dolor y enojo por lo ocurrido. Raúl, el padre del hombre ultimado, dialogó con La Voz y aseguró: “Pido lo que pide todo el mundo cuando le pasa algo así: justicia”.

“Pero la justicia está degradada. No puede ser que le den libertad a un tipo con el currículum que tiene Carmona, una jueza con dos dedos de frente no puede hacer eso”, lamentó el mayor de la familia Bocalon. “A esos perejiles que mandaron para custodiarlo los van a echar por no cumplir su función y la jueza sigue ‘vivita y coleando’”, reclamó sobre las medidas que se van a tomar luego de que mataran a su hijo.

“A ese tipo lo liberan por corrupción, la jueza es una corrupta, recibió un paquete para que lo dejaran salir”, remarcó Raúl, con los ojos hinchados de tanto llanto por la pérdida de su familiar.

El enojo del padre del taxista asesinado por Carmona

Más adelante, el hombre confesó lo que piensa luego de que Carmona haya matado a su hijo en medio de una salida transitoria aprobada por la Justicia. “Yo no soy partidario de la justicia por mano propia, pero hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre esto”, aseveró. “Sin razonamiento y con el corazón, iría al juzgado con un revolver a buscar a la jueza o al fiscal que le autorizó la libertad a Carmona. Total tengo 76 años, ¿qué me van a hacer, me van a dar prisión domiciliaria? me quedaré en mi casa encerrado tomando mate, pero esa jueza no libera más tránsfugas”, sentenció claramente enfurecido.