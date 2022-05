“Ya tengo el equipo pero todavía no lo voy a dar. Pero viendo quiénes son los siete que no jugaron de arranque en Tucumán ya pueden ir viendo un poco la formación”. Pedro Caixinha, el DT de Talleres, y más que indicios para lo que será el once titular para enfrentar nada menos que al Flamengo, este miércoles a las 19 en el Kempes por la cuarta fecha del Grupo H de Copa Libertadores.

Ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional realizó una rotación, y preservó a siete de los habituales titualres. El octavo es Diego Valoyes, desgarrado en el triunfo sobre Sporting Cristal, y sería reemplazado por Matías Godoy, figura cuando ingresó contra los peruanos. Matías Esquivel, autor del gol gol para esa valiosa victoria, es la otra alternativa.

Talleres pondría en cancha a Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra e Ignacio Méndez; Matías Godoy, Esquivel o Michael Santos y Fértoli; Federico Girotti.

El uruguayo Santos no está al 100 por 100 en lo físico y este lunes entrenó diferenciado. Pero la intención de Caixinha es tenerlo en cuenta en un partido clave ya que Talleres puede dar un paso fundamental para la clasificación a Octavos de final.

Si Talleres (6 puntos) le gana al Fla y Sporting Cristal (sin puntos) hace lo propio con Universidad Católica (3) cuando lo reciba en Lima también este miércoles, a las 23 hora argentina; el Albiazul se volverá casi inalcanzable para clasificar como uno de los dos primeros del grupo.