La emoción del arquero ex Instituto, que festejó el triunfo con su hijo delantero

Jorge Carranza, arquero identificado con Instituto y baluarte del ascenso a Primera en 2022, vivió un jueves de emociones fuertes por la victoria de Aldosivi, la segunda consecutiva por el Apertura de la Copa de la Liga.

El “Tiburón” afrontó un difícil comienzo en el torneo, y ganó por primera vez frente a Argentinos Juniors 2-0 en la fecha 10. Este jueves derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en Mar del Plata, y en medio sacó pasaje a Copa Argentina al superar por penales a Gimnasia y Tiro de Salta. El “Loco” Carranza atajó uno en la definición.

Carranza y su hijo Tomás en Aldosivi vs. Unión. (Captura).

La alegría ante el “Tatengue” fue completa para el ex Instituto ya que festejó en cancha con su hijo Tomás. Jugador de la Sexta división en Aldosivi, y que fue alcanzapelotas este jueves. A diferencia de su padre, es delantero.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL TIBURÓN



“Me tocó ir atrás del arco de mi papá en el segundo tiempo. No le hice ninguna indicación je, sólo fui a gritar con él en el segundo gol. La cábala, voy a tener que venir más seguido”, afirmó el Carranza delantero.

“Tomás supongo que no quiere sufrir como el padre en el arco, así que decidió estar bien lejos”, expresó el “Loco” sin ocultar su orgullo por el delantero de la familia, que se inició en las Inferiores de Instituto.

Jorge Carranza, arquero de Instituto, junto a su hijo "Tomi", que se sumó a las inferiores del club. (Leandro Gómez / Prensa IACC).

"#Instituto ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Cuando ascendidos se hicieron muy buenas contrataciones. En #Aldosivi nos costó más. Instituto está por encima de Aldosivi en recursos. Son realidades distintas".

NO SE OLVIDA DE INSTITUTO

“Instituto ha elevado la vara y la gente pide más. Hay que tener paciencia. Hay una base sólida que es la estructura del club. Rachas negativas vas a tener. Más pronto que tarde va a terminar compitiendo en otra realidad, de manera internacional”, sostuvo días atrás Jorge Carranza en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

La idea de volver a Instituto es en otra función. Como deportista ya no existe esa realidad. Me he ido preparado para distintas posibilidades. Me apasiona mucho la parte de entrenador pero también me voy preparando para la gestión. Es un lugar interesante”, completó.