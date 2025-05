La crudeza de Zielisnki en Belgrano: “Pedimos disculpas, es lo que hay”

Siempre directo, Ricardo Zielinski resumió en una frase lo que fue el cierre de la participación de Belgrano en la Copa de la Liga, con empate 1 a 1 frente a Unión en Santa Fe. "Pedimos disculpas. Teníamos otras expectativas. Es lo que hay...“.

Lo ganaba el Pirata por gol de su artillero, Nicolás Fernández, a los 43 segundos del primer tiempo. Pero así como el “Uvita” fue de lo mejor de Belgrano en el torneo, la defensa es el talón de Aquiles. Le costó no pelear más de cerca la clasificación a octavos, y también el gol de Unión para el empate.

“El partido me pareció que por momentos lo pudimos ganar y también perder. Un rival que hoy estaba con un cambio de entrenador, con intensidad. Tuvimos nuestra oportunidad, ellos también. En líneas generales no me parece bien nuestro proceso", asumió el Ruso.

La formación de Belgrano en la última fecha ante Unión. (Prensa Belgrano).

Y apuntó a lo que viene: “Tendremos que mejorar lo que no ha salido bien. Ahora a barajar, dar de vuelta. Estamos tan necesidados de tres puntos, que cada vez que nos pegan un cachetazos lo sentimos. Tuvimos 10 minutos muy buenos y no lo pudimos sostener".

Y fue categórico: “Tenemos ratos dentro de los partidos y distracciones que no puede haber. Todos los jugadores y nosotros estamos dando un examen.

BELGRANO Y LA COPA ARGENTINA

Finalizada la participación en el Apertura, ahora Belgrano se enfoca de lleno en la Copa Argentina, contra Defensores de Belgrano por los 16avos, probablemente en La Rioja.

Belgrano en su partido ante Unión, en la última fecha. (Belgrano).

“No sé si jugaremos Copa Argentina a mitad de mayo. Empezaremos a entrenar a partir del lunes y veremos que nos van diciendo de la fecha. Igual ya tenemos programado el trabajo, seguimos entrenando”, anticipó el entrenador de Belgrano.