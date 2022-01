Juan Cruz Komar estaría decidido a dejar Talleres para jugar en Rosario Central, club del que confesó ser fanático. En este marco en redes sociales se comenzó a hablar del tema y volvió un viralazo: el remisero que “lo quiere preso”.

Tiempo atrás se había compartido en diferentes redes el video de un remisero/taxista muy enojado con el juego de Komar y que no podía creer que sea el capitán de la “T”.

“Con ese comisario amigo mío lo voy a hacer meter preso. Vos sos el técnico, a los dos minutos el ‘9′ de ellos dos vueltas le dio y le ganó en velocidad, ¿para qué lo ponés? ¡Capitán, rubio!”, se lo escucha decir al indignado hincha.

Pero eso no fue todo porque siguió: “¿Por que no lo meten preso a Komar? ¿Hasta cuándo lo vamos a estar aguantando? ¡Y capitán en Talleres! ¡Talleres son todos negros, grandotes que te meten un cabezazo!. No lo tiene que poner más Medina”.

El video en su momento se terminó haciendo viral y ahora con la historia de Komar a Central, regresó con todo. “Si los de Central se enteran del video del remisero enojado con Komar se les va caer el idolo que piensan que se están robando de Talleres”, dijo un usuario en Twitter.