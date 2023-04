Julián Maidana y el Instituto-Talleres: “Faltó un poco de chicaneo, como en los clásicos de antes”

Disputó clásicos con las dos camisetas, y aunque su carrera tocó pico altos jugando para Talleres, para Julián Maidana también es grato el recuerdo de Instituto, su primer club en Córdoba. Este domingo los volverá a ver enfrentarse en Primera División.

“Hubiera sido hermoso tener el clásico en el Kempes y con las dos hinchadas. Se dice que el clásico de Talleres es con Belgrano, pero estos son partidos lindos para que la provincia los disfrute”, afirmó el exzaguero central, en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Y remarcó: “Siempre que Instituto y Belgrano jueguen en su cancha, y no pasa con Talleres porque le quedó chica, la gente hará sentir la presión. Pero dentro del campo de juego son once contra once, y los hinchas no juegan”.

Maidana recordó viejas batallas, como el clásico que Talleres le ganó a Belgrano con todo el estadio cubierto por hinchas del Pirata. “Me encantaba escuchar a toda la gente en contra. Mejor me salían las cosas, mientras más me gritaban e insultaban” aseguró.

En ese sentido, evocó el folclore del fútbol: “Faltó un poco de chicaneo, como en los clásicos de antes. Era de las cosas más lindas que uno saliera a hablar en la semana y otro le contestara”.

QUÉ DIJO SOBRE EL RECLAMO DE TALLERES POR LOS ÁRBITROS

Talleres visitará a Instituto con el arbitraje de Facundo Tello, uno mundialista. Y aún así, no se acallaron los rumores por las actuaciones de los jueces en los últimos partidos, de los cuales perdió dos y empató uno, cuando se había puesto a tiro de la punta en la Liga Profesional.

“Es muy difícil no salir a hablar cuando te sentís perjudicado. En eso lo entiendo a Andrés Fassi, porque cuando yo jugaba salía a defender al equipo y decía lo que pensaba”, puntualizó Julián Maidana.