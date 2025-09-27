Julián Álvarez reveló el nombre de su hijo con Emilia Ferrero: ¿Guiño a River?

En la previa al trascendental duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la séptima fecha de La Liga de España, Julián Álvarez reveló el nombre de su hijo con Emilia Ferrero. En las redes sociales lo analizaron y lo asociaron como un gesto a River.

Video: Julián Álvarez reveló el nombre de su hijo con Emilia Ferrero

El anuncio lo brindó el delantero luego de sus tres goles en la victoria por 3 a 2 contra Rayo Vallecano. El partido marcó un hito en su carrera ya que fue el primer hat trick con la camiseta del conjunto “Colchonero”.

El hijo de Julián Álvarez se va a llamar Amadeo, como Amadeo Carrizo y como Angel Amadeo Labruna 🥹🤍❤️🤍



No será Enzo, pero también es un nombre que grita River pic.twitter.com/yvBLjhA1b9 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) September 26, 2025

“Ya que la tenés (la pelota), una vez festejaste con la panza. ¿Se sabe el nombre?“, preguntó Diego Korol, en la transmisión de DSports. Tímidamente, Álvarez respondió “por ahora, Amadeo”.

Por qué el nombre del hijo de Julián Álvarez sería un guiño a River

“¿Por ahora? Déjale Amadeo”, afirmó el periodista. Los fanáticos del conjunto Millonario se emocionaron y asociaron el hombre a jugadores consagrados de la institución como Ángel Amadeo Labruna y Amadeo Carrizo.