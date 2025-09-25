Luego de anotar tres goles para la victoria del Atlético de Madrid por 3 a 2 sobre Rayo Vallecano por La Liga, Julián Álvarez reveló el motivo de su enojo tras haber sido sustituido el domingo por decisión de su entrenador, Diego Simeone.

El enojo de Julián Álvarez tras ser reemplazado en Atlético de Madrid

Álvarez fue reemplazado en el minuto 60 del partido entre el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca, correspondiente a la quinta fecha de La Liga el domingo 21 de septiembre. En ese momento, las cámaras captaron su frustración visible en el banco de suplentes, donde murmuró “Siempre a mí”, y se interpretó como un enojo por ser nuevamente sustituido por el entrenador.

Hasta ese momento, el jugador había sido reemplazado en cuatro de los últimos cicno encuentros del conjunto Colchonero. El suceso se viralizó rápidamente en redes y generó todo tipo de especulaciones por estos días.

Julián Álvarez reveló el motivo de su enojo tras el triunfo de Atlético de Madrid

“Se dijo todo eso por las redes sociales pero es más lo que se dice por fuera que lo que pasa adentro. Está todo muy bien. Esas no fueron las palabras de la lectura de labios que hicieron. La verdad, fueron otras palabras”, sentenció Julián, en diálogo con ESPN.

DEL DISGUSTO A LA FELICIDAD: Julián Álvarez se refirió a su gesto en el partido ante Mallorca y sus sensaciones tras el triplete de hoy.



▶️ Mirá #ESPNF360 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OBdPvYcFz9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 24, 2025

Posteriormente, explicó que “estaba enojado conmigo porque no habían salido las cosas”. Por último, describió todo como una escena que forma “parte del fútbol”. “Obviamente uno trabaja para hacer las cosas bien, ayudar al equipo y mejorar cada día. Vamos por buen camino y hay que seguir así”, culminó.