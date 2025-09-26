La Municipalidad de Cosquín deberá pagarle una fortuna al ex de Andrea del Boca, Ricardo Biasotti. El intendente de esa ciudad en la provincia de Córdoba, Raúl Cardinalli, explicó que la decisión es parte de un juicio al que calificó como “multimillonario”.

“Juicio multimillonario”: Cosquín deberá pagarle una fortuna al ex de Andrea del Boca

“Es un juicio realmente complicado, complejo y multimillonario”, expuso el funcionario municipal, en diálogo con Cadena 3. Según sus declaraciones, el proceso comenzó hace más de 20 años en la gestión del por entonces intendente Alberto Bustos.

Ricardo Biasotti, exesposo de Andrea del Boca.

Una financiera le dio préstamos a empleados municipales y los montos fueron descontados por la Municipalidad directamente de sus salarios. El acreedor de la firma es un fondo de inversión representado por Ricardo Biasotti.

A pesar de que el municipio descontó las sumas de los sueldos, las transferencias nunca se concretaron y surgió una deuda de 600.000 dólares. A pesar de que la financiera quebró, el déficit siguió creciendo y, ahora, Cosquín debe abonarle siete millones de dólares a la entidad representada por Biasotti.

Según explicó el intendente a esta emisora, la Municipalidad presentó un recurso extraordinario ante La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo definitivo que colocó a Cosquín en una delicada situación financiera. Según Cardinalli, no tienen los recursos para abonar el dinero y esto podría derivar en problemas en los servicios públicos.