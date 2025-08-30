Jugó con Messi, Neymar y Mbappé: quién es el nuevo compañero del Cuti Romero en Tottenham

El Tottenham de Cristian “Cuti” Romero confirmó la incorporación de Xavi Simons, mediocampista neerlandés de 22 años, tras pagarle 60 millones al RB Leipzig de Alemania. El joven es una de las grandes promesas del fútbol y fue compañero de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Quién es Xavi Simons, el nuevo compañero del Cuti Romero en Tottenham

Xavi Quentin Shay Simons nació el 21 de abril de 2003 en Ámsterdam, Países Bajos y es un mediocampista creativo y ofensivo, que también puede desempeñarse como extremo. La promesa y presente del deporte surgió en La Masia del Barcelona, donde estuvo desde 2008 hasta 2019, y vio la época dorada de Messi y Neymar, junto a Luis Suarez.

Xavi Simons.

Luego, decidió cambiar de aires y afrontar un nuevo desafío en el París Saint Germain. Su debut profesional en el club de Francia fue recién en 2021. Ante la falta de minutos en el equipo que tuvo al astro brasileño y al potente Mbappé, salió a préstamo al PSV para la temporada 2022-23 y fue el goleador de la liga Eredivisie con 19 goles y se quedó con el premio Talento de la Temporada.

Posteriormente, el RB Leipzig de Alemania lo adquirió a través de una cesión para poder comprarlo más adelante. En lo que va de 2025 jugó 78 partidos, anotó 22 y brindó 24 asistencias.

Xavi Simons, del Leipzig, celebra un gol durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre el VfL Wolfsburg y el RB Leipzig en el Volkswagen Arena, Wolfsburg, Alemania, el viernes 11 de abril de 2025. (Swen Pf'rtner/dpa vía AP)

El nuevo compañero del Cuti Romero en Tottenham ya jugó para la Selección

En paralelo, también es un nombre recurrente en la Selección de Países Bajos. Fue el jugador más joven de su país en jugar una fase eliminatoria de un Mundial, en Qatar 2022, y formó parte del plantel de la Eurocopa 2024.

Stefan de Vrij (derecha), de la selección de Holanda, festeja con Xavi Simons tras anotar en el duelo de cuartos de final ante Turquía, el sábado 6 de julio de 2024, en Berlín (AP Foto/Antonio Calanni)

Luego de recibir las negativas de varios jugadores, Tottenham oficializó el fichaje del mediocampista ofensivo que tanto buscó. Junto a Chelsea protagonizaron una de las novelas del mercado de pases en Europa, pero el lado blanco de Londres puso 60 millones de euros sobre la mesa, más otros 10 en variables, para convencer a la franquicia alemana.

El contrato entre Simons y Tottenham es hasta 2030, pero se puede extender hasta 2032. El neerlandés usará la camiseta 7 que dejó Heung-Min Son. “He estado soñando con esto por mucho tiempo… Traeré talento, trabajo duro y disciplina”, ratificó en su conferencia de prensa de presentación.