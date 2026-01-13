Juegos flotantes en una reconocida laguna: cómo es el nuevo parque acuático de Córdoba

Una reconocida laguna de Córdoba es escenario de un nuevo parque acuático que es furor por sus juegos flotantes. Se trata de Ola Park, caracterizado por ser el segundo complejo más grande del país. A media hora de la Capital, busca ser uno de los centros de entretenimientos más importantes de Sierras Chicas.

Cómo es el parque acuático con juegos flotantes

La atracción principal consiste en un circuito de más de 2.000 metros cuadrados que incluye toboganes y juegos flotantes, aptos para niños desde los cinco años. Además de la infraestructura inflable, el predio permite el alquiler de kayaks y rolos para navegar la laguna, rodeada de un entorno de minerales que otorgan al agua un color azul intenso.

Cómo es el parque flotante que es furor en Córdoba.

El proyecto no se limita al entretenimiento acuático. Según la planificación de los organizadores, el espacio busca integrar actividades de bienestar, como sesiones de mindfulness y meditación, junto con eventos de música en vivo durante las noches.

Tarifas y horarios para la temporada 2026 para el parque flotante

El acceso al complejo presenta precios diferenciados según la actividad y el lugar de residencia de los visitantes:

Playa pública: Funciona todos los días de 10 a 19. La entrada para vecinos de La Calera tiene un costo de 3.000 pesos, presentando DNI, mientras que para turistas generales es de 6.000 pesos .

Ola Park: El acceso a los juegos inflables tiene un valor de 18.000 pesos por turno de una hora. El pago de esta entrada habilita al visitante a permanecer en el área de playa durante el resto de la jornada.

El parque abre todos los días de 10 a 19. Es importante destacar que, en caso de lluvia, la laguna permanece cerrada por seguridad, quedando habilitado únicamente el sector gastronómico.

Cómo llegar al parque acuático que es furor en Córdoba

Para llegar desde Córdoba Capital, se debe transitar por la avenida Colón hacia el oeste y continuar por la Ruta E-55. También existen conexiones directas desde Villa Allende y Villa Carlos Paz a través de la misma ruta provincial. Con esta infraestructura, La Calera busca consolidarse como un destino estratégico para el turismo regional.