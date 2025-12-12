Investigan a un extitular del Pami en Córdoba por acoso laboral y defraudación millonaria

La Justicia Federal confirmó una nueva imputación contra un extitular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) en Córdoba. Según la investigación, cometió los delitos de acoso sexual y laboral y defraudación millonaria.

Investigan a un extitular del Pami en Córdoba

El juez federal Carlos Ochoa tomó la decisión en el marco de la pesquisa por una presunta sobrefacturación en la Delegación de Río Cuarto. Víctor Genesio, excoordinador médico de la obra social, es uno de los principales sospechosos.

La sede del Pami en Río Cuarto.

La Justicia Federal dispuso de nuevos allanamientos esta semana, que derivaron en la imputación por supuesta defraudación millonaria. Todo comenzó en junio de este año por tres empleadas que presentaron una denuncia de acoso y maltratos por parte de Genesio.

Las mujeres describieron situaciones incómodas que podrían haber estado relacionadas con la necesidad de esconder irregularidades administrativas. El 7 de noviembre, la Justicia federal dispuso de 14 allanamientos simultáneos en la sede local del Pami, en un centro de rehabilitación, Ethical, y en domicilios.

El gerente de Ethical, Gonzalo Lima, y dos integrantes de la firma, Pablo Azdich y Lucas Kurilkovich, fueron detenidos e imputados por asociación ilícita y defraudación.

Cómo habría sido la defraudación millonaria contra el Pami en Córdoba

A su vez, Genesio recibió la imputación de acoso laboral y sexual. Esta semana, también le otorgaron la de defraudación, pero aún no se encuentra aprehendido. Hasta el momento, hay seis imputados en la investigación del fiscal Rodolfo Cabanillas.

Según la investigación, Ethical y algunas de sus subsedes habrían facturado rehabilitaciones que no se concretaron. Traumatismos graves hasta accidentes cerebrovasculares (ACV) fueron las erróneas justificaciones. Cada prestación cuesta aproximadamente 450 mil pesos. En total, se estima que la defraudación podría superar los 1.400 millones de pesos.