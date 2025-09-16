Insólito: un “defecador serial” tiene en alerta a todo un barrio de Córdoba

Los vecinos del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, viven en estado de alerta debido a un hecho insólito. Desde hace bastante tiempo, un hombre realiza sus necesidades en las puertas de sus casas. Esta situación, que se repite periódicamente una vez al mes, generó un profundo malestar entre los residentes.

Un “defecador serial” tiene en alerta a vecinos de Córdoba

El último incidente fue grabado por las cámaras de seguridad de una de las propiedades afectadas. Las imágenes, difundidas por el dueño del domicilio, muestran a un hombre con gorra. Se le observa caminando, deteniéndose, volviendo sobre sus pasos y defecando en el umbral de la vivienda.

“Siempre hace lo mismo. Estamos cansados”, dijo uno de los vecinos. Además, indicó que el individuo atacaría también los jardines de otras residencias.