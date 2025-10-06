Inesperado: liberaron al médico trucho del COE que atendió en la pandemia en Córdoba

En las últimas horas, se conoció la liberación condicional de Ignacio Martín, más conocido como “el médico trucho del COE” que atendió pacientes durante la pandemia de 2020 en Córdoba. El hombre permaneció detenido por más de dos años y medio en Río Cuarto.

Inesperado: liberaron al médico trucho del COE

Martín había sido condenado a siete años de prisión en septiembre de 2023 por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Sin embargo, la Justicia decidió liberarlo de manera condicional luego de que considerara que ya cumplió una parte significativa de su condena y de que aceptara una serie de requisitos y condiciones impuestas por la fiscalía.

El joven e había hecho pasar por médico mientras integraba el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante la pandemia de 2020 en Córdoba. En el proceso, fue desligado del delito de homicidio por dolo eventual, que había sido solicitado por los querellantes tras la muerte de un paciente.

Había recibido denuncias por atender pacientes, firmar certificados y supervisar tareas médicas sin título habilitante. Durante el juicio reconoció que no era médico. “Me sigo declarando inocente y quiero volver a reiterar el pedido de disculpas. No tengo mucho más que decir”, dijo.