Vía Córdoba / Muerte

Horror en Córdoba: encontraron el cadáver de un hombre dentro de su casa

La víctima de 68 años fue encontrado por familiares. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de septiembre de 2025,

Horror en Córdoba: encontraron el cadáver de un hombre dentro de su casa
Un hombre fue encontrado sin vida en su vivienda.

Un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en su domicilio particular, situado en la localidad cordobesa de Alcira Gigena. El hecho está siendo investigado para determinar si el suceso se trataría de un asesinato.

Encontraron el cadáver de un hombre en Córdoba

Familiares de la víctima alertaron a la Policía tras no poder establecer contacto telefónico con él. Por este motivo, un equipo conformado por efectivos de la Policía Científica, agentes locales y el Ministerio Público Fiscal (MPF) se dirigió hacia la vivienda. Debido a que los accesos principales al inmueble estaban cerrados, el personal debió saltar una tapia para ingresar a través de una puerta lateral que daba al patio trasero.

Una vez dentro, los investigadores encontraron el cuerpo, que presentaría una herida de bala. Tras la confirmación de la muerte, se inició un rastrillaje exhaustivo con personal de criminalística. Las circunstancias exactas que rodearon esta tragedia se encuentran bajo investigación para establecer la cronología y la naturaleza del evento.

Temas Relacionados

MÁS DE Muerte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS