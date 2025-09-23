Horror en Córdoba: encontraron el cadáver de un hombre dentro de su casa

Un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en su domicilio particular, situado en la localidad cordobesa de Alcira Gigena. El hecho está siendo investigado para determinar si el suceso se trataría de un asesinato.

Encontraron el cadáver de un hombre en Córdoba

Familiares de la víctima alertaron a la Policía tras no poder establecer contacto telefónico con él. Por este motivo, un equipo conformado por efectivos de la Policía Científica, agentes locales y el Ministerio Público Fiscal (MPF) se dirigió hacia la vivienda. Debido a que los accesos principales al inmueble estaban cerrados, el personal debió saltar una tapia para ingresar a través de una puerta lateral que daba al patio trasero.

Una vez dentro, los investigadores encontraron el cuerpo, que presentaría una herida de bala. Tras la confirmación de la muerte, se inició un rastrillaje exhaustivo con personal de criminalística. Las circunstancias exactas que rodearon esta tragedia se encuentran bajo investigación para establecer la cronología y la naturaleza del evento.