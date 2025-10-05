Histórico: una cordobesa se consagró bicampeona mundial del Rally Raid

La cordobesa Valentina Pertegarini, oriunda de General Cabrera, se consagró bicampeona mundial de navegantes en el Campeonato Mundial de Rally Raid. Alcanzó este logro luego de participar en la penúltima fecha del certamen, realizada en Portugal.

Este éxito deportivo posiciona a la argentina como una figura central en la disciplina. Pertegarini, quien es esposa y compañera de equipo de Nicolás Cavigliasso, consiguió el quinto puesto en dicha prueba, asegurando así su corona en la división Challenger.

Una cordobesa se consagró bicampeona del Rally Raid

La deportista argentina obtuvo el título de navegantes en la división Challenger por segundo ciclo consecutivo. Alcanzó esta distinción de forma anticipada, pues los navegantes no siempre cubren la temporada completa junto al mismo conductor. Resultó determinante para este resultado especial el puntaje logrado en el Rally Dakar, competición ganada por el matrimonio en su misma clase. Con su desempeño, Pertegarini superó al otro argentino, Bruno Jacomy, sacándole una ventaja de 65 puntos suficiente para la consagración.

Por su parte, el conductor Cavigliasso sigue en la lucha por el campeonato general de su división. El deportista llega a la cita final con el liderazgo, sumando 168 unidades. El desafío final tendrá lugar en el Rally de Marruecos, pautado para noviembre próximo. Actualmente, la pareja de competidores trabaja con una nueva estructura, conduciendo un vehículo Taurus.