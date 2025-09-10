¿Hay clases en Córdoba por el Día del Maestro este jueves 11 de septiembre?

Desde 1943, cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. En el ciclo lectivo 2025, la fecha es este jueves y familias se preguntan qué pasará con las clases en la provincia de Córdoba esta jornada.

Por qué se celebra el Día del Maestro y cuándo se estableció en Argentina

La Conferencia Interamericana de Educación celebrada en Panamá hace 82 años fue un encuentro de educadores de toda América. Entre diversos, temas, optaron por declarar el 11 de septiembre como el Día del Maestro en nuestro continente.

Domingo Faustino Sarmiento, padre del aula. Imagen creada con inteligencia artificial.

La elección de la fecha fue por el fallecimiento del prócer educativo, quien pereció en 1888. De este modo, se busca destacar el trabajo de aquellas personas mantienen vivo el legado a través de la docencia.

En diálogo con Vía Córdoba, fuentes del Ministerio de Educación de la provincia recordaron que este jueves 11 de septiembre de 2025 es asueto para el personal docente de todos los niveles del sistema educativo en las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Por lo tanto, no habrá clases.