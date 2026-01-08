¿Habrá lluvia durante el Festival Bum Bum?: qué dijo el “negro del clima”

El próximo sábado, la ciudad de Córdoba recibirá una nueva edición del Festival Bum Bum en el estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes. En esta ocasión, el evento adquiere un carácter especial, ya que servirá como marco para celebrar los 75 años de Carlos “La Mona” Jiménez, quien soplará las velitas en la madrugada del domingo 11 ante su público.

Video: qué dijo el “negro del clima” sobre el clima para el Bum Bum

Tras un jueves marcado por lluvias y temperaturas bajas, la incertidumbre se apoderó de los seguidores que ya tienen su entrada. Sin embargo, el “negro del clima”, encargado de supervisar las condiciones meteorológicas desde el propio predio durante el armado del escenario, trajo tranquilidad a los asistentes.

El próximo 10 de enero será la nueva edición del Bum Bum. (Nicolás Bravo / La Voz)

Según el especialista, el panorama cambiará drásticamente para la jornada del festival. “El sábado va a estar excelente”, aseguró y detalló que se espera una temperatura máxima de 28°C, marcando el regreso del calor moderado a la capital cordobesa. Lo más importante para quienes planean asistir desde temprano es que el cielo permanecerá despejado, por lo que no será necesario llevar pilotos ni impermeables.

Grilla de artistas y horarios confirmados del Festival Bum Bum

El festival abrirá sus puertas a las 16, ofreciendo desde el inicio actividades para toda la familia, incluyendo una plaza seca para niños y juegos interactivos. La organización también confirmó un beneficio de 2x1 en consumiciones hasta las 19 horas.

La grilla de presentaciones está distribuida de la siguiente manera para garantizar una transición fluida entre los géneros urbanos, internacionales y el cuarteto:

16.30: DJ Guest

17.10: Lauty Gram

17.45: La Joaqui

18.30: Luck Ra

19.30: Major Lazer

20.50: El Loco Amato

22.20: Myke Towers

23.50: La Mona Jiménez

02.00: Diplo

03.05: Alan Gómez

Los tickets para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma Universo Tickets, con precios que inician en los 80.000 pesos. Además de la música, el predio contará con servicios gastronómicos y áreas de esparcimiento diseñadas para soportar la gran convocatoria que se espera para el cumpleaños del “Mandamás”.

Con el aval del pronóstico meteorológico y una grilla que combina figuras internacionales como Diplo y Myke Towers con referentes locales, el Festival Bum Bum se perfila como el evento central del inicio de temporada en Córdoba.