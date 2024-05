Hablaron los padres del bebé que encontraron gateando en Córdoba durante la madrugada

El video registrado por las cámaras de seguridad de la ciudad de Córdoba que muestra a un bebé gateando sólo por las calles durante la madrugada del martes 14 de mayo se hizo viral en toda Argentina. Horas más tarde, los padres de la criatura contaron qué sucedió.

ENCONTRARON A UN BEBÉ GATEANDO EN LAS CALLES DE CÓRDOBA

Una patrulla encontró al bebé de un año a las 3.50 de la madrugada en barrio Villa La Lonja gracias al ladrido del perro de la familia que también había salido. Inmediatamente, los uniformados lo acobijaron para aclimatarlo ya que la sensación térmica era bajo cero.

Luego de acudir a diferentes vecinos del sector al suroeste de la ciudad de Córdoba, los efectivos policiales dieron con los padres de la criatura de un año que rondaba sola por las calles Manuel Astrada y Río Negro.

HABLARON LOS PADRES DEL BEBÉ QUE ENCONTRARON EN LA CALLE

Este martes al mediodía, la madre contó que ellos habitualmente dejan entreabierta la puerta de su casa para que los animales que tienen puedan salir y entrar sin ningún problema. En ese marco, el menor “travieso”, según sus palabras a El Doce, se escabulló.

Hablaron los padres del bebé que encontraron gateando en las calles de Córdoba esta madrugada. Foto: El Doce

“Ahora estoy más tranquila, pero por otro lado no porque se me pasan un montón de cosas por la cabeza....si hubiera cruzado un auto”, dijo consternada la madre, Milagros. Por su parte, el padre contextualizó que él estaba con el menor de un año cuando se durmieron a eso de la 1.30.

“Estábamos jugando, nos acostamos y de la nada me despertó un vecino que me dijo que mi hijo estaba en la calle”, indicó el joven que también es operario de seguridad. “Imagínense el despertar, no saber qué pasó ni dónde puede andar”, rememoró.

Por fortuna, la patrulla de la Policía rondaba por el sector y divisó “un cuerpo que se movía”, según recordó uno de los integrantes. Finalmente las cinco personas se fundieron en un cálido abrazo.