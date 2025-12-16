Gran Hotel Viena en Córdoba: los dueños garantizan que continuará el museo

Una reciente sentencia judicial emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco generó gran conmoción en Miramar de Ansenuza. Dicha resolución, que reactiva una batalla legal iniciada en 2010, obliga a la Municipalidad a desalojar de manera inminente el Gran Hotel Viena y restituir el predio a su titular legítimo, la empresa Wandorf Company SA.

Este establecimiento funciona actualmente como un museo muy concurrido, gestionado por la Asociación Civil “Amigos del Gran Hotel Viena” bajo comodato desde 2005. La decisión de la Justicia provocó incertidumbre en la comunidad, ya que el lugar es considerado el corazón histórico y cultural de la región.

Los dueños garantizan que seguirá el museo del Gran Hotel Viena

Desde Wandorf, la firma propietaria registral del edificio, aseguraron que el espacio cultural seguirá activo, comprometiéndose a ponerlo en valor. La entidad reconoció al inmueble como parte esencial de la identidad de la localidad y de la memoria colectiva de la región.

Su proyecto buscará combinar la preservación patrimonial con la actividad cultural y el desarrollo económico. El plan incluye la recuperación total del inmueble como establecimiento hotelero, junto con un área museística y cultural. Además, permitirá generar fuentes de trabajo directas e indirectas, fomentando la inversión privada responsable y fortaleciendo la economía local.

Pese a la orden judicial, la Municipalidad de Miramar de Ansenuza anunció que apelará el dictamen de la Cámara. Para los gestores, el recinto es el “testamento de una comunidad que se negó a morir” tras la inundación de 1977. Los dueños expresaron su voluntad de diálogo institucional con las autoridades y los actores culturales, convencidos de que el futuro de este sitio debe construirse con consenso y seriedad.