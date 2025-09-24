Golpes y vidrios rotos: hay 8 detenidos por incidentes en la sede de Uocra en Córdoba

Este miércoles, la ciudad de Córdoba fue escenario de una serie de disturbios en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El edificio sindical, ubicado en la calle General Paz 630, experimentó graves incidentes que culminaron con la detención de ocho personas.

Hay 8 detenidos por disturbios en la sede de Uocra en Córdoba

Los desórdenes fueron atribuidos a una facción de trabajadores que no poseen afiliación formal al sindicato. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro especial de resguardo para controlar la compleja situación y prevenir una escalada mayor de las agresiones.

Disturbios en la sede de Uocra en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Las consecuencias de los altercados incluyeron lesiones personales y daños materiales de consideración. Un efectivo de la policía, que se encontraba en servicio, sufrió heridas de carácter leve. Asimismo, se documentaron destrozos dentro de las instalaciones. El mobiliario interno de la sede y la puerta principal de acceso al inmueble fueron destruidas.

A pesar de la contención lograda y las ocho aprehensiones realizadas, la preocupación persiste entre las autoridades de la provincia. Los responsables del operativo mantienen la guardia en estado de alerta máxima.