Golpearon a una cadete de la Policía de Córdoba y su familia: “No podemos salir de casa”

Al menos 30 personas golpearon a una cadete de la Policía de Córdoba y su familia, según denunciaron las víctimas este jueves 15 de mayo. Todo ocurrió en la zona de Camino 60 Cuadras y aseguraron que no pueden salir de su hogar y viven un infierno.

Marcela, madre de la joven cadete que se encuentra en tercer año de la Policía, contó que su hija fue agredida hace aproximadamente 25 días. Posteriormente, ella, su esposo y su otro hijo.

“Es una situación injusta absolutamente porque somos una familia que no molesta a nadie”, aseveró la mujer, en diálogo con El Doce. “Lo único a lo que nos hemos dedicado a hacer es vivir puertas para adentro. No tenemos relación con nadie, con algún vecino sí porque son gente buena”, agregó.

El calvario de la familia de una cadete de la Policía de Córdoba

“Vienen, vinieron a golpearnos, a pedirme la casa. No encuentro la explicación de venir 30 más o menos a hacer lo que hicieron para cuatro personas que vivimos en este hogar”, lamentó la señora sobre el calvario que comenzó hace aproximadamente 25 días.

“El grupo de chicos estaba ahí sentado en un banco (de una plaza cercana). Empezaron a gritar ‘muerte a la yuta, muerte a la yuta’. Y un video grabado donde salen todos”, rememoró sobre el inicio de la disputa.

“Están ensañados con mi hija. No puedo ni salir tranquila porque hasta ayer me llegaban amenazas de que yo salgo y me revientan la casa”, expresó entre lágrimas.

“No voy a dejar pasar esto que pasa con mi hija. Quiero justicia, quiero que el ministro de Seguridad se haga presente en mi casa, que vea lo que es esto. Los patrulleros no entran”, cerró.