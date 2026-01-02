Gobierno de Córdoba: vuelve a la gestión Gabriel Bermúdez, en Deportes

Gabriel Bermúdez, exsecretario de Transporte, se reincorpora al esquema del Gobierno provincial, esta vez como vocal de la Agencia Córdoba Deportes. En marzo de 2024 había sido expulsado de la Municipalidad de Córdoba, por denuncia de genero.

En julio de este año Bermúdez fue sobreseído de la denuncia de acoso que presentó una empleada municipal, y que motivó la drástica decisión por parte del intendente Daniel Passerini.

Martín Llaryora y el secretario de Desarrollo Territorial -a cargo de Tránsito- Gabriel Bermúdez.

La Cámara de Acusación entendió que no existían pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral. “Niego cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”, escribió en aquel momento Bermúdez en sus redes sociales. Y agregó que su intención era “defender mi nombre y honor, no solo por mí, sino por mi familia”.

UNA NUEVA FUNCIÓN PARA BERMÚDEZ

Gabriel Bermúdez. Secretario de Desarrollo Metropolitano de La Municipalidad de Córdoba. Programa Voz Voto 2022. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Gabriel Bermúdez cuenta con amplia trayectoria en el área de transporte: fue funcionario de Luis Juez, Daniel Giacomino, José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, Sergio Massa, Alberto Fernández y Martín Llaryora. Su otra especialidad es el mundo financiero. Pero esta será su primera experiencia en al campo de la gestión deportiva. Se suma a la agencia que es comandada por Agustin Calleri.