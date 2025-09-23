Georgalos lanzó helados de Flynn Paff y Mantecol: dónde conseguirlos en Córdoba

La empresa Georgalos anunció su incursión en una nueva categoría de consumo: los helados. Bajo el lema “Georgalos activa el modo helado”, la firma cordobesa presentó una gama de productos pensados para su comercialización en kioscos, aprovechando la cercanía del verano. La iniciativa traslada al formato congelado sus golosinas más reconocidas.

Helados de Flynn Paff y Mantecol: dónde conseguirlos en Córdoba

La nueva división contempla en su primera fase la distribución de 1,5 millones de unidades. El lanzamiento está respaldado por un desembolso financiero que asciende a aproximadamente 1,5 millones de dólares. Los helados estarán disponibles en diversos puntos de venta, incluyendo supermercados, kioscos, canales digitales y diversas tiendas. Los sabores incluyen Mantecol, el tradicional Palitos de la Selva, Flynn Paff, Toddy y Full Maní.

“El helado es un producto asociado al impulso y a la gratificación, de la misma manera que las golosinas. Este proyecto es un sueño hecho realidad, porque logramos unir esas dos pasiones y llevar nuestras marcas más queridas a un terreno totalmente nuevo”, señaló Gustavo Giménez, director de marketing de Georgalos.

Asimismo, agregó: “El desarrollo de cada producto fue muy minucioso y con el cuidado de respetar al máximo el alma de cada una de nuestras marcas. Ingresamos a esta categoría para quedarnos y consolidarnos”.