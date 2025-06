Franco Colapinto y la opinión de un especialista: “En lo deportivo no creo que merezca la...”

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Canadá, décima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, en una carrera cambiante y en la que el piloto argentino pagó un alto precio a la tempranera y prolongada entrada a boxes. Lo que dervió en críticas del corredor a su equipo Alpine. “Fue un desastre”, descargó en relación a la estrategia.

Miguel Ángel Motta, periodista especializado de automovilismo que cubrió el regreso de Colapinto en la F1 en Imola, Mónaco y Barcelona, antes de Canadá vislumbró el momento del piloto y habló del fenómeno en las redes sociales y la repercusión con el público.

Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1. (AP)

“En lo deportivo no creo que merezca la atención que, inusitadamente, está generando. Pero es jovencito, carismático, entrador, simpático, fachero, predispuesto, y con toda esa movida le perdonan que los resultados se demoren", observó en una entrevista con De la cancha al living, por canal ShowSport.

“Cambiando de equipo con Alpine, manejaba otras expectativas, y las cosas no están sucediendo como su entorno las esperaba”, analizó el periodista sobre este regreso a la F1, todavía sin cosechar puntos. La próxima competencia es el Gran Premio de Austria, 27 y 29 de junio.

“Flavio Briatore, jefe del equipo tiene una personalidad muy particular, mete presión permanentemente ya lo bajó a Doohan, buscando en Colapinto el resultado que hasta acá Colapinto no le ha dado. Son cosas muy extrañas, no es normal que un equipo de Fórmula 1 cambie de piloto a mitad de temporada“.

Franco Colapinto y su mejor sábado desde que corre para Alpine. Partirá 11° en el GP de Canadá. (AP)

LO QUE VIENE PARA COLAPINTO

“En qué va a terminar Colapinto, no lo se decir, pero no está viviendo momentos de tranquilidad el pibe, la presión es fuerte”, remarcó Miguel Ángel Motta.

Miguel Ángel Motta, conductor de Deportes en Marcha.

Y finalizó: “Tiene 22 años y hay que ver cómo responde. En las próximas se resolverá incuestionablemente su futuro, es lo que pienso”.