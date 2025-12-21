Fila de 40 minutos en el KFC de Córdoba: cuánto cuestan los combos de pollo frito

La inauguración formal del primer recinto de KFC en Córdoba ocurrió el pasado jueves 11 de diciembre, lo que generó una expectativa que se tradujo en una concurrencia masiva. Esta apertura en el Nuevocentro Shopping afianzó el posicionamiento de la marca dentro de Argentina, integrando a la capital cordobesa como un eje estratégico fundamental.

La elección de dicha plaza responde a su dinamismo gastronómico, elevado tránsito de viajeros y gran densidad poblacional. Los seguidores de la receta ideada por el Coronel Sanders finalmente disponen de un espacio propio para disfrutarla en la zona.

KFC en Córdoba: cuánto cuestan los combos de pollo frito

El éxito inicial se manifestó mediante una demanda ininterrumpida que no disminuye con el paso de los días. Usuarios presentes en el complejo informaron esperas que promedian los 40 minutos para ser atendidos. El fenómeno es tal que la fila de comensales suele descender hasta el primer subsuelo del shopping.

Respecto a los precios, la propuesta se mantiene alineada con rubro de comida rápida. Las opciones individuales de hamburguesas de pollo frito inician en 12.000 pesos. Quienes prefieren las cubetas clásicas para grupos, existen alternativas de 29.900 pesos para tres personas. También hay combos para cuatro a 38.700 pesos y otro para seis a 56.300.

En paralelo, hay rumores de dos aperturas más en Córdoba: uno frente a Plaza España y otro en un shopping ubicado en la zona norte de la ciudad, aunque la empresa todavía no brindó datos oficiales al respecto.