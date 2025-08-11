Falleció el piloto cordobés Claudio Segarra en Río Cuarto, por un accidente en la Monomarca Fiat

El automovilismo argentino está de luto por la trágica muerte del piloto cordobés Claudio Segarra, quien sufrió un terrible accidente este fin de semana último mientras participaba de un entrenamiento del Turismo Pista San Luis en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El siniestro ocurrió en una sesión de práctica previa a la clasificación, cuando el cordobés iniciaba su primera vuelta cronometrada. Por razones que aún se investigan, perdió el control de su Fiat al entrar en la recta principal, provocando un trompo que lo hizo impactar violentamente contra el muro que conduce a la sala técnica.

El mundo del automovilismo está de luto por la muerte de Claudio Segarra, un piloto cordobés que perdió la vida luego de un grave accidente registrado este domingo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.https://t.co/86YHbMtoNY — Fm Azul 107.1 (@azulfmrio) August 11, 2025

Inmediatamente, el equipo médico de la pista lo asistió y le realizó reanimación cardiovascular. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en Río Cuarto e ingresado en terapia intensiva, pero lamentablemente murió horas más tarde.

Luto por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra. (Gentileza Carburando)

A raíz de este suceso, toda la actividad en pista fue suspendida. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se habían cumplido todas las normativas de seguridad correspondientes.

EL COMUNICADO OFICIAL

Al confirmarse la fatídica noticia, las autoridades del Turismo Pista San Luis emitieron un comunicado que fue difundido en las redes sociales oficiales de la organización.

“Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”, dice la publicación.

Por su parte,Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (Capicor) también se sumó a las condolencias: “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba”.