Falleció calcinado en su cama: investigan un incendio en una casa en Córdoba

Un hombre de 66 años falleció calcinado en su cama tras un incendio de una casa en la ciudad de Córdoba. Los Bomberos y la Policía investigan las causas y condiciones alrededor del suceso que ocurrió durante la mañana de este jueves 2 de octubre.

Falleció calcinado en su cama: investigan un incendio en Córdoba

Las autoridades comunicaron que las llamas comenzaron dentro de una vivienda ubicada en la calle 23 al 5.773, barrio Coronel Olmedo. Los uniformados de color rojo controlaron el incidente y corroboraron el deceso del sujeto mayor de edad.

Incendio fatal en Calle 23 y Av. Ildefonso Muñecas, barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)

En diálogo con Vía Córdoba, el comisario Luciano Castro confirmó que la víctima era una persona no vidente y estaba recostado en una cama cuando lo hallaron. “Estaba al resguardo de sus familiares, quienes habían decidido llevarlo a vivir allí porque su esposa había fallecido anteriormente”, expresó.