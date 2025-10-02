Vía Córdoba / Incendios

Falleció calcinado en su cama: investigan un incendio en una casa en Córdoba

Un hombre de 66 años fue encontrado sin vida tras un siniestro en barrio Coronel Olmedo.

Redacción Vía Córdoba
2 de octubre de 2025,

Incendio fatal en el barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)

Un hombre de 66 años falleció calcinado en su cama tras un incendio de una casa en la ciudad de Córdoba. Los Bomberos y la Policía investigan las causas y condiciones alrededor del suceso que ocurrió durante la mañana de este jueves 2 de octubre.

Las autoridades comunicaron que las llamas comenzaron dentro de una vivienda ubicada en la calle 23 al 5.773, barrio Coronel Olmedo. Los uniformados de color rojo controlaron el incidente y corroboraron el deceso del sujeto mayor de edad.

Incendio fatal en Calle 23 y Av. Ildefonso Muñecas, barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)
En diálogo con Vía Córdoba, el comisario Luciano Castro confirmó que la víctima era una persona no vidente y estaba recostado en una cama cuando lo hallaron. “Estaba al resguardo de sus familiares, quienes habían decidido llevarlo a vivir allí porque su esposa había fallecido anteriormente”, expresó.

Incendio fatal en Calle 23 y Av. Ildefonso Muñecas, barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)
