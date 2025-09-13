Fallas en el pasaporte argentino: qué días y horarios se puede verificar en el aeropuerto de Córdoba

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) entregó pasaportes argentinos con fallas y confirmó los números de series que requieren una revisión. El aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba es uno de los puntos habilitados a lo largo del país para la inspección.

Renaper explicó el origen de las fallas en el pasaporte argentino

El problema comenzó por una tinta negra de seguridad brindada por un proveedor alemán, quien abastece desde hace 12 años las máquinas de impresión de pasaportes. Si bien las partidas defectuosas ya fueron retiradas, documentos emitidos en los últimos años, especialmente aquellos tramitados en consulados argentinos en el exterior, tienen una gran probabilidad de estar fallados.

El aeropuerto de Córdoba recibe a personas que quieran verificar el estado de su pasaporte argentino. (Nicolás Bravo / La Voz / Ilustrativa)

Los pasaportes impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser revisados, pero su riesgo de falla es menor. Ante este escenario, Renaper enumeró las series que requieren ser revisadas, que pertenecen a la serie AAL.

AAL314778 y AAL346228.

AAL400000 y AAL607599.

AAL616000 y AAL620088.

Días y horarios para verificar el pasaporte argentino en el aeropuerto de Córdoba

El aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba atiende en los siguientes días y horarios:

Lunes a viernes: 8 a 20 .

Sábado y domingo: 9 a 19.

El trámite no tiene costo y la reposición del pasaporte puede demorar entre dos y seis horas.