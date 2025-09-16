Extendieron las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba: cómo hacerla

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia extendieron las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba. La decisión busca garantizar que todas las familias tengan el tiempo suficiente para realizar el trámite de manera ordenada y con acceso a la información necesaria.

Hasta cuándo extendieron las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba

La nueva fecha límite es hasta el lunes 22 de septiembre de 2025, según confirmaron fuentes oficiales a través de un comunicado oficial compartido este martes 16. La prórroga alcanza a todos los niveles educativos de gestión estatal:

Inicial (salas de 3, 4 y 5 años).

1° grado del Nivel Primario .

1° año del Nivel Secundario (en sus modalidades Orientada, Técnica, Pro-A y Escuelas Secundarias con Formación Profesional –ESFP-).

Extendieron las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba. (José Gabriel Hernández/La Voz).

Cómo hacer la preinscripción escolar para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba

Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (Cidi) con usuario y clave de nivel 1 o 2. Acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026. bajo el nombre Completar los datos del/la estudiante ingresante (no del adulto responsable), con carácter de declaración jurada. Seleccionar entre dos y cuatro opciones de escuelas, de acuerdo con el domicilio registrado, y elegir turno. Confirmar la postulación. El sistema enviará una constancia al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Cómo se asignan las vacantes para el ciclo lectivo 2026 en Córdoba

Una vez concluido el período de preinscripción, el sistema realizará la preasignación de vacantes siguiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación. A continuación, las variantes brindadas por el Gobierno:

Prioridad para estudiantes con hermanos/as ya matriculados en la institución seleccionada o en establecimientos asociados.

Continuidad para quienes provengan de instituciones vinculadas a la misma unidad académica .

Cercanía del domicilio al establecimiento elegido, en función de la información registrada.

En caso de que los cupos disponibles resulten insuficientes, se aplicará un sorteo aleatorio entre los aspirantes restantes.

En el caso de aspirantes que no obtienen una vacante en ninguna de las opciones seleccionadas, quedará registrado en condición “en espera”. A partir del 3 de noviembre, las familias podrán comunicarse con la supervisión escolar correspondiente para coordinar alternativas institucionales y asegurar el acceso al derecho a la educación.

En el caso de la modalidad Jóvenes y Adultos, las preinscripciones también se extenderán hasta el 15 de diciembre de 2025. A través del FUP, los aspirantes deberán indicar la institución en la que deseen cursar (Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA o CEIJA). En este caso, los requisitos son:

Tener 14 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para el Nivel Primario .

Tener 18 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para el Nivel Secundario.

Haber finalizado el nivel primario o tener el secundario incompleto.

Una vez realizada la preinscripción, el centro educativo se pondrá en contacto con cada estudiante para informar la documentación a presentar y los pasos para confirmar la inscripción definitiva.