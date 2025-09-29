Explotó una garrafa y se derrumbó una casa: hay un hombre grave en Córdoba

Un grave incidente tuvo lugar en la localidad de Unquillo, situada en las Sierras Chicas de Córdoba. Cerca de las 22.30, una vivienda en la calle Del Trabajo al 200, en el barrio Villa Forchieri, fue escenario de un violento estallido.

La detonación, aparentemente causada por la explosión de una garrafa de 45 kilos, provocó el colapso total de la estructura. El techo se derrumbó sobre el único ocupante del hogar, quien está grave.

El dueño del inmueble quedó atrapado entre los escombros generados por la destrucción. Efectivos de la Policía de Córdoba y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron conjuntamente para lograr su rescate.

Un servicio de emergencias médicas lo asistió de inmediato al ser liberado. Fuentes policiales indicaron que el residente presentaba lesiones de considerable magnitud. El propietario sufrió quebraduras óseas y también padecía quemaduras graves.

Debido al estado delicado de salud, fue inicialmente trasladado al Hospital José María Urrutia. Posteriormente, dada la severidad de su cuadro, las autoridades sanitarias decidieron derivarlo al Instituto del Quemado. Allí permanece internado con quemaduras importantes en vías respiratorias, rostro, brazos y piernas.