Existen 14 partos que están bajo investigación en la Maternidad de Córdoba

La Fiscalía de Distrito 1, Turno 4, dirigida por Ernesto de Aragón, concentra la indagación sobre 14 partos ocurridos dentro de la Maternidad provincial de Córdoba. Las querellas fueron formalizadas por los abogados Juan Cruz Soria Cangiano y Gustavo Nievas, con el primer requerimiento judicial el 15 de noviembre. Los letrados representan 11 denuncias, que incluyen nueve bebés fallecidos, una madre que murió y un niño sobreviviente. Se trata de casos ocurridos entre 2023 y 2025.

Alarma: existen 14 partos bajo investigación en la Maternidad

Las denuncias cuestionan las acciones del personal del nosocomio, que van desde la pérdida de la vida de bebés, lesiones a las madres y el deceso de mujeres durante el parto o el posparto. El fiscal De Aragón indicó que se estudia cada expediente individualmente, pero también en conjunto, con el propósito de determinar la existencia de patrones repetidos o si se trata de incidentes aislados. Aunque algunos profesionales sanitarios participan en más de un hecho, la investigación inicial precisa que no hay un único equipo de trabajo involucrado en los 14 sumarios.

Como parte del procedimiento fiscal, se están completando autopsias y peritajes interdisciplinarios, según un informe de La Voz. Hasta el momento, solo se ha realizado un allanamiento vinculado al caso que tuvo mayor difusión pública en noviembre.

Frente al avance de las acusaciones, las autoridades de la institución y el Ministerio de Salud salieron en defensa del establecimiento. Carlos Giordana, secretario de Salud de Córdoba, junto al director del hospital, Luis Ahumada, brindaron una conferencia de prensa el 20 de noviembre, después de las dos primeras radicaciones. Giordana afirmó que el comportamiento del personal fue correcto en ambos casos iniciales, descartando negligencia médica. Ahumada, por su parte, aseguró que la Maternidad es un establecimiento de “primerísimo nivel”.