Euge Quevedo reflexionó en Olga: “El público de Córdoba es distinto...”

Euge Quevedo, Big One y Los Rosé pasaron por el programa TDT (Todo De Tertulia) en el streaming de Olga. Desde el estudio, contó su experiencia como referente del cuarteto dentro de la cumbia y reflexionó sobre el público de Córdoba en comparación al nacional.

Euge Quevedo pasó por Olga

La Muela asistió al estudio para presentar su colaboración más reciente, el “crossover número 11”. La idea de la obra fue de Big One, quien buscaba una voz femenina para interpretar una cumbia que había compuesto. Ella aceptó el desafío, pero reconoció que "tengo que ver cómo hago para encontrarme en la cumbia viniendo del cuarteto“.

Euge Quevedo en TDT, programa de Olga.

Según relató en la entrevista, el trabajo con el productor fue ameno y permitió el resultado final. En este contexto, a Euge Quevedo le preguntaron sobre posibles diferencias en los públicos del cuarteto y la cumbia.

Euge Quevedo dijo: “El público de Córdoba es distinto”

“El cuarteto está en un momento muy bueno y son muchos los cumbieros que vienen al baile”, aseveró. Luego, describió una conversación que tuvo con Big One y Los Rosé sobre los fanáticos cordobeses.

"En algún punto la música te encuentra, y cuando es así hasta lo disfrutás, porque es el lugar donde menos te imaginás pero más cómodo te vas a sentir"



“El público de Córdoba es distinto porque es el que más acostumbra a consumir cuarteto. Y tienen otra dinámica el cuarteto y los bailes allá”, expresó sobre la provincia, donde el baile “se vive desde un ambiente más social y amigable. como si fuese una juntada entre amigos”.