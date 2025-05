Estudiantes empató en Río Cuarto y no pudo arrimarse más a la punta

En un fin de semana signado por la postergación de partidos a raíz del temporal en Buenos Aires, Estudiantes igualó en Río Cuarto 0 a 0 frente a Chaco For Ever y no logró acortar más las distancias con el puntero de la Zona B en la Primera Nacional.

El líder es Gimnasia de Jujuy con 28 unidades, cuatro puntos más que Estudiantes, y este lunes visitará a Agropecuario a las 20. Mientras que el escolta Gimnasia de Mendoza por ahora tiene suspendido su compromiso con San Telmo, programado para este domingo en Buenos Aires.

Tercero en la tabla es Chacarita, que mañana domingo debería enfrentar a Central Norte en San Martín, y cuarto Defensores de Belgrano, con el mismo puntaje que Estudiantes (quinto) y su partido de este sábado con Almirante Brown, aplazado.

EMPATE DE ESTUDIANTES QUE LE SUMA POCO

En un encuentro de trámite apenas discreto, Estudiantes no descubrió los caminos para vulnerar a Chaco For Ever. La situación de gol más clara de los 90 minutos fue un remate de Lucas Gonzalez a los 16 minutos, que contuvo Gastón Canuto, arquero de la visita.

Por la próxima fecha, penúltima antes del recesos en el torneo, los dirigidos por Iván Delfino se las verán con Almirante Brown el viernes 23 a las 15.30. Y cerrará el sábado 31 de mayo contra Central Norte, a las 18 como local.