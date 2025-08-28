Escándalo en la protesta de ATE en Córdoba: personas detenidas, heridas y un policía lesionado

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desarrolló una protesta en la ciudad de Córdoba durante la mañana y el mediodía de este jueves 28 de agosto. Finalmente, concluyó con más de 10 personas detenidas, otras heridas y un policía lesionado.

La versión de ATE sobre su protesta en Córdoba

Desde ATE definieron su movimiento como “una manifestación pacífica”, según expusieron en su página web oficial. La movilización se realizó en frente de la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.

.

Federico Giuliani, su dirigente, encabezó el reclamo de insumos y alimentos para barrios populares de la ciudad. “Cuya entrega de parte de la Municipalidad se vio disminuida drásticamente los últimos meses”, aseguraron desde ATE.

Detuvieron a más de 10 personas en la protesta de ATE en Córdoba

En ese marco, desde el gremio denunciaron violencia y abuso de la fuerza por parte de las autoridades. “Cuando fue detenido violentamente por el personal policial mientras se encontraba dentro del edificio, junto a otros 15 compañeros y compañeras, en una acción artera donde fueron emboscados, en momentos que se dirigían a mantener una audiencia con funcionarios del área”, detallaron.

“Un hecho gravísimo que expresa la política de persecución y criminalización de la protesta que el gobierno de Martín Llaryora impone en las calles de Córdoba”, expusieron. En paralelo, publicaron un video que muestra a Giuliani, quien aseguró tener un brazo quebrado por el accionar policial.

La versión de la Policía sobre la protesta de ATE en Córdoba

Por su parte, la Policía de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado alrededor de las 14.30 para dar su versión de lo ocurrido. “ Un numeroso grupo de manifestantes pertenecientes al gremio ATE se concentró en inmediaciones de una sede municipal ubicada en calles 27 de Abril y Miguel C. del Corro, en el marco de un reclamo vinculado a políticas sociales nacionales”, indicó en primera instancia.

“En ese contexto, un sector de los presentes intentó ingresar por la fuerza al lugar, arrojando elementos contundentes contra el personal policial. A raíz de esta situación, varias personas fueron detenidas y un efectivo policial resultó con lesiones”, ponderaron.

ATE exige la liberación de las personas detenidas en Córdoba

Por último, aseguraron que “todo lo actuado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, como así también tomó conocimiento la Dirección General de Control de Conducta Policial, quien dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”.

#URGENTE #AHORA "yo no vi nada" dijo el jefe del operativo cuando efectivos policiales atacaron a periodistas que hacíamos la cobertura de la protesta en Desarrollo Social. El ministro de seguridad justificó que el reclamo de las organizaciones fue violento. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/HO7DUbbfeA — Leonardo Guevara (@leoguevara80) August 28, 2025

Por su parte, el periodista Leonardo Guevara, quien estuvo en la escena, manifestó un accionar fuera de lugar por parte de la Policía. Ahora, ATE reclama la liberación de las personas que fueron aprehendidas en el marco de la manifestación de esta jornada.