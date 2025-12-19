Encontraron un resto fósil, que sería el más antiguo en Córdoba: cómo es

Investigadores de la Dirección de Patrimonio Cultural y del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo U. Illia” un resto fósil. Según los primeros estudios preliminares, seria el más antiguo registrado en Córdoba.

Cómo es el resto fósil, que sería el más antiguo en Córdoba

El área dependiente de la Agencia Córdoba Cultura y del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra (Cicterra), Conicet y Universidad Nacional de Córdoba (UNC) definió el episodio ocurrido en septiembre como un hallazgo histórico.

Hallazgo histórico en Córdoba.

Se trata de un fragmento óseo de 8 centímetros de longitud, que pertenecería al período Cretácico. Si bien resta la confirmación a través de estudios que ya comenzaron, sería el primer vertebrado mesozoico registrado hasta el presente en la región.

Según la descripción de los especialistas, muestra paredes delgadas y es hueco. “Una característica anatómica que suele asociarse a ciertos grupos de vertebrados del período Cretácico, como dinosaurios terópodos o reptiles voladores”, detallaron.

Cronológicamente, se ubica en la Era Mesozoica, un periodo que abarca desde hace 252 hasta hace 66 millones de años. Como no se contaba con registros de restos óseos de vertebrados de esta antigüedad en la provincia, se abre una ventana inédita al pasado remoto de las Sierras de Córdoba.

Cómo sigue la investigación del resto fósil encontrado en Córdoba

El material fue trasladado en un “bochón” de yeso para proteger su integridad. El Cicterra, junto a autoridades del Conicet y la UNC, recibieron la pieza para iniciar un complejo proceso de estudio que incluye tecnología de última generación:

Escaneo 3D y Tomografías : Se utilizarán micro-tomografías computadas para reconstruir las partes del hueso que aún están ocultas o erosionadas.

Impresión 3D : Se proyecta “completar” el hueso mediante la impresión de moldes tomados de la roca encajante.

Análisis Histológico: Pequeños fragmentos serán analizados bajo microscopio para determinar el metabolismo y la edad biológica del ejemplar.

Esto permitirá alcanzar los objetivos como clasificación y descripción del resto; digitalización y reconstrucción tridimensional; reconstrucción 3D del fragmento ausente a partir del molde preservado; reconstrucción de posibles espacios huecos internos; obtención de imágenes fotográficas de alta calidad; descripción anatómica detallada y caracterización biológica.