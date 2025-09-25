Vía Córdoba / Video

Se presentaron en el programa de Guido Kaczka con un baile especial. El video.

25 de septiembre de 2025,

Un grupo de bomberos ganó $20 millones en el programa de Guido Kaczka.

Los cuarteles de emergencias tienen necesidades constantes. Por eso, un equipo de bomberos voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita, de Córdoba, transformó el estudio de televisión de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka.

Este grupo cautivó a la audiencia con una combinación de alegría y emoción. Los trabajadores acudieron al programa con una meta fundamental: conseguir recursos económicos para su institución.

Video: un grupo de bomberos de Córdoba ganó $20 millones

Kaczka detalló la razón de la presencia de los combatientes del fuego. El presentador comentó que el dinero otorgado por el público sería empleado para adquirir indumentaria y elementos utilizados en situaciones de emergencia.

Asimismo, se manifestó sorprendido al ver a estos efectivos planificar una actuación de danza, actividad muy distinta a su labor diaria. Destacó que estos servidores públicos no perciben un salario, ejerciendo su función de forma desinteresada. Ellos poseen trabajos más o menos estables, pero aun así salen a combatir el fuego.

Luego de ejecutar diversas coreografías sobre el escenario, llegó el instante más significativo de la noche. La audiencia decidió premiar a los cordobeses con 20 millones de pesos. Al conocer esta suma, la expresión de los participantes cambió inmediatamente. Varios no pudieron contener las lágrimas.

