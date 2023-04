En medio de la interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, se oficializó la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba

En medio de la interna dentro de Juntos por el Cambio nacional, en Córdoba se confirmó la alianza que competirá el próximo 25 de junio contra el peronismo cordobés.

A las 13 horas de este viernes 14 de abril, el documento que la otorga entidad a Juntos por el Cambio fue puesto sobre el escritorio de la jueza electoral Marta Vidal. Fue un largo camino desde aquel febrero de 2022, cuando se anunció la conformación de una mesa política que iba a tener como tarea redactar un reglamento para dirimir las candidaturas.

El documento que da vida jurídica a Juntos por el Cambio no avanzó sobre otra definición de candidaturas que no sea la “rosca”, la que prevalecerá en la integración de las listas y en la definición de las internas en cada uno de los 26 departamentos provinciales y en las 227 localidades que ese día elegirán intendente.

Presentación de la Alianza Juntos por el Cambio para las próximas elecciones provinciales del 25 de junio de 2023. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

En otras palabras, no habrá internas y todo dependerá de encuestas y negociaciones. En caso de que haya conflictos irresueltos en los circuitos, la mesa política de la coalición usará la lapicera. Esta alianza no está conformada formalmente para la elección municipal, que todavía no tiene fecha confirmada.

La versión cordobesa de Juntos por el Cambio integra a los tres partidos nacionales ya asociados –la UCR, el PRO y la Coalición Civica– con el Frente Cívico, partido que pone al candidato a gobernador, Luis Juez.

El acta de constitución fue firmada por los apoderados sobre dos mesas del bar del hotel Panorama, a escasos metros del Palacio 6 de Julio y a dos cuadras del Juzgado Electoral, donde se inscribió la franquicia local de la coalición opositora.

Rodrigo de Loredo y Luis Juez llegaron juntos al acto. De Loredo mantuvo el misterio respecto de sus pasos. “Lo voy a definir en su momento”, repitió cuando le consultaron si finalmente hará lo que pide su socio: acompañarlo en la fórmula como candidato a vicegobernador.

“No es una dilación, sino empatía por los problemas de la gente”, dijo De Loredo al justificar estas escondidas a la que juega desde hace meses. Luego dijo que el peronismo de Córdoba “es igual” al kirchnerismo al “esconder” las fechas electorales. En el caso de los comicios provinciales, estos serán el 25 de junio. Vale aclarar que en el caso nacional, el calendario electoral es fijo.

Para Juez, la conformación de la alianza “es una pésima noticia” para el peronismo, al que acusó de intentar “que se quiebre” Juntos por el Cambio. “El peronismo está desesperado”, dijo Juez, quien adelantó que en los próximos días mantendrá algún tipo de contacto con Mauricio Macri, con el que está distanciado.

Quienes estuvieron en la presentación de la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba

Pese a las tensiones en el PRO, estuvieron jefes de las tres tribus en las que se dividen los amarillos: Laura Rodríguez Machado, por el sector de Patricia Bullrchi; Soher El Sukaria, tropa de Macri; y Javier Pretto, presidente del PRO y alineado con Rodríguez Larreta.

Por el radicalismo estuvieron, además de De Loredo, el diputado nacional Mario Negri, el exintendente Ramón Mestre y los sectores del alfonsinismo que se referencian en Dante Rossi.