En fotos: así está el parque acuático más grande del país, que abrirá pronto en Córdoba

A pocos días de su apertura, el parque acuático más grande del país promete ser un atractivo clave en la región. Se trata de Infinito Water Park, situado en la zona sur de la ciudad, a la vera de avenida Circunvalación. El megaproyecto busca revalorizar la zona, incrementar la afluencia de turistas y potenciar la posición de Córdoba en Sudamérica. El lugar abrirá sus puertas el próximo 10 de enero.

Córdoba: cómo serán los atractivos del parque acuático

Infinito Water Park se erige como el parque acuático más grande del país, abarcando una extensión de 13 hectáreas. El área cuenta con más de 50 atracciones y 30 toboganes listos para la temporada. Un punto central de la experiencia es la piscina de olas artificiales, la cual contiene 3,5 millones de litros de agua. La pileta generará olas de hasta 1,8 metros de altura, con capacidad para albergar 2.500 personas en simultáneo.

Infinito Water Park. Córdoba inaugura el parque acuático más grande de Argentina. (José Gabriel Hernández / la Voz)

El parque, con capacidad total para recibir a 7.000 personas, dispone además de un “río lento” de 500 metros. También ofrecerá playas de arena, reposeras, sombrillas y una zona VIP que permitirá el acceso a propuestas gastronómicas de alta calidad. El diseño del lugar contempla diferentes zonas tematizadas para distintos públicos, incluyendo espacios familiares, infantiles y juveniles.

Los precios de las entradas al parque acuático más grande del país

El desarrollo inmobiliario tendrá un significativo impacto económico en la provincia. El Grupo Inversor Infinito, quien está detrás del proyecto, estimó que el complejo recibirá 450.000 visitantes durante su primera temporada operativa, que transcurrirá entre enero y abril de 2026.

El horario de funcionamiento del complejo será de 9.30 a 19 todos los días. El precio de las entradas variará según las comodidades que se elijan. Estos son los valores de la preventa:

Infinito Aqua: incluye flotadores, reposeras y sombres de uso libre, sujeto a disponibilidad.

Lunes a jueves Menores de 2 a 6: 59.000 pesos Adultos: 71.900 pesos

Viernes a domingos Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos



Infinito Aqua Plus: incluye flotador, reposera y sombrilla sujeto a disponibilidad, estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas fritas.

Lunes a jueves Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos

Viernes a domingos Menores: 89.000 pesos Adultos: 115.000 pesos



Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras hasta los 12 años tienen un 20 por ciento de descuento sobre el valor de la entrada de adulto.

Los comercios confirmados que tendrá Infinito Water Park

Junto a Infinito Water Park, abrirá un complejo abierto de 46 locales, que tiene más de 7.000 metros cuadrados de superficie. Esta área comercial se conoce como “Buen Este” y servirá como puerta de ingreso al parque acuático. Contará con importantes propuestas gastronómicas, con el regreso de Novecento a Córdoba, además de Betos, Mostaza y Barilate.

La oferta de esparcimiento se complementará con Neverland y Funland, que incluyen bowling y camas elásticas. Asimismo, se sumará un museo “sensorial” de 2.000 metros cuadrados, desarrollado por profesionales cordobeses con experiencia en España.

El corredor comercial dispondrá locales con superficies que oscilan entre 36 y 1.977 metros cuadrados. Allí convergerán propuestas gastronómicas, alternativas de esparcimiento y establecimientos de venta minorista, y será un espacio diseñado para recibir a más de 12.000 personas por día.

La ubicación resulta estratégica, dado que se encuentra sobre la avenida Circunvalación y a pocos metros de la salida de la Autopista Córdoba - Rosario, posicionándolo como una ventana comercial de gran valor. Bajo el nombre Main Street, integrará el complejo turístico Infinito Open.

La finalización total del complejo, que demandará entre 36 y 40 meses, incluirá dos unidades de negocio adicionales. Entre 2027 y 2028 se espera la operación progresiva de Infinito Arena, un estadio con capacidad para 14.000 espectadores en interior. También se sumará Infinito Open Mall, el primer distrito de compras a cielo abierto del país, que contará con 253 locales comerciales. Una segunda fase del parque acuático, prevista para el verano 2026-2027, incorporará juegos extremos y una vuelta al mundo de 108 metros de altura.

En fotos: así está Infinito Water Park

