“En Belgrano están todos locos”; jugó en el Pirata, fue como hincha a Rosario con su hijo y quedó..."

Matías Gigli es uno de los muchos futbolistas que se volvieron hinchas de Belgrano, tras vestir la Celeste. Rasgo que hoy distingue por ejemplo a Franco Jara, y también a Lucas Zelarayán, quienes ya lo son desde la cuna.

El “Pájaro” se hizo querer por sus goles en la década del 2000, con el inolvidable ascenso frente a Olimpo de Bahía Blanca, y acompaña al “Pirata” cada vez que puede. Como el pasado viernes en Rosario con el triunfazo frente a Independiente por Copa Argentina.

La despedida de Paolo Frangipane y Matías Gigli en el Gigante de Alberdi (Facundo Luque / La Voz)

“En Belgrano están todos locos. Mi hijo está afónico por cómo gritó los goles. Santi se pone nervioso con los partidos, como todo hincha. Y la gente demuestra un amor por el club que no se consigue en todos lados”, resaltó Gigli. Testigo de la clasificación en la platea del Gigante de Arroyito.

Belgrano venció a Independiente por los Octavos de Final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos, expresó: “No hubo un momento único en el que me hice hincha de Belgrano, fueron un monton de situaciones. Que la gente me quiera, me reconozca, y que mi hijo se haya vuelto más hincha que yo todavía”.

"Ayer se notó muy claro la mano del Ruso. Él siempre se caracterizó por el orden. Independiente nunca le encontró la vuelta... La incorporación de Lisandro López fue increíble, ordenó al equipo. #Belgrano necesitaba ese reacomodo".



Matias Gigli en TERCER TIEMPO. pic.twitter.com/KjOFO4hiBy — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) August 2, 2025

QUÉ LE GUSTA DE LA OFENSIVA DE BELGRANO

Como buen atacante en sus tiempos, Matías Gigli puso la lupa en la línea ofensiva de Belgrano. “Franco Jara es el delantero más completo que vi en el club en los últimos tiempos. Un goleador que también sabe jugar saliendo del área”, destacó.

Belgrano venció a Independiente y en Alberdi están copados con la fiesta.

“Es muy valioso lo de Jara y lo del Chino Zelarayán, por volver en su esplendor”, enfatizó el “Pájaro”. El partidazo que jugó el 10 Celeste lo deslumbró. “El triunfo ante Independiente es para ilusionar”, se entusiasmó.

Belgrano venció a Independiente por los Octavos de Final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“El Chino Zelarayan tiene cuerda para rato. La calidad la desmuestra: saca algo de la galera y el equipo gana. Contagia. Podría haber ido a un equipo grande de Argentina y volvió a Belgrano por la camiseta“, aplaudió.