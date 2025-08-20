Emitieron una alerta roja por un corte de agua en La Calera: cuándo vuelve el servicio

Las autoridades municipales emitieron una alerta roja por un corte de agua de 36 horas en La Calera, provincia de Córdoba. Este miércoles 20 de agosto, brindaron precisiones y respondieron a la pregunta de la comunidad: ¿cuándo vuelve el servicio?.

Emitieron una alerta roja por un corte de agua en La Calera

La restricción en la prestación es por el mantenimiento y limpieza que se realiza en el conducto de la planta potabilizadora, que lleva el agua hasta la localidad. Los trabajos están a cargo de la empresa Colón y Punilla AyS S.A, según anunciaron desde la Municipalidad.

Alerta roja por corte de agua en La Calera.

La emergencia hídrica empezó a regir desde las 00 horas de este 20 de agosto y se extiende hasta el sábado 23, inclusive. Durante estos días, la población debe hacer un uso de agua exclusivo para alimentación e higiene.

Cuándo vuelve el servicio de agua a La Calera

Por su parte, Nicolás Pintos, secretario de Agua y Saneamiento de La Calera, explicó que la cisterna de la planta potabilizadora debe estar vacía para poder ser saneada. “Se está llevando a cabo desde la hora cero de este miércoles, va bastante bien, así que esperemos que en el corredor de las próximas 12-15 horas esté finalizado como para empezar a reponer el servicio", indicó, en diálogo con Cadena 3.

La Calera emitió una alerta roja por el corte de agua.

En paralelo, adelantó que el restablecimiento de agua será progresivo en La Calera. Los uniformados calcularon que esto podría llevar entre dos y cuatro días y depende de las características de cada barrio afectado.