El tremendo récord internacional que Racing intentará cortarle a Chacarita

Racing de Nueva Italia tomó aire en la Primera Nacional con su enorme victoria 4-2 sobre Mitre, en un primer tiempo en el que goleaba 4-0. Y este sábado arriesgará en la visita a Chacarita, puntero de la Zona B, a las 16.10 televisado por TyC Sports.

La Academia necesita puntos para salir del fondo de la tabla y no correr peligro con los dos descensos en la categoría (uno directo y el otro por desempate entre los penúltimos de las dos zonas). Y se las verá ante Chaca, que enarbola una récord a nivel mundial.

Chacarita y un triunfazo para ser puntero de su grupo. (Prensa Chacarita).

Es que el Funebrero no pierde desde hace más de un año en condición de local. Una marca que lo pone por arriba de todos comparando las 10 principales ligas de mundo, en su primera y segunda categoría. La última vez que perdió en su reducto fue el 31 de julio de 2022, contra Estudiantes de Caseros en tiempo de descuento.

Racing y Chacarita, en Nueva Italia, por la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Chaca estaba palo a palo con el Granada de España para el récord, y quedó en sus manos por el traspié del equipo español frente al Rayo Vallecano, 2-0 por la Serie A. Así de entonado llega el equipo de Aníbal Biggeri, porque además viene de derrotar a Atlanta en el clásico y comanda la Zona B con 52 puntos. Casi el doble que Racing, que suma 27.

Bruno Nasta abrió el camino para la Academia ante Mitre, en Nueva Itralia. (Prensa Racing) Foto: Prensa Racing

CÓMO FORMARÍA RACING EN SU VISITA AL PUNTERO

Racing viajó en la noche del jueves rumbo a Buenos Aires y recuperó tras un desgarro al volante José Méndez, ex Chacarita, y al zaguero Francisco Mattia, quien había sumado la quinta amarilla en la derrota con Chaco For Ever.

Racing enfrentará este sábado al puntero Chacarita. Foto: Twitter @ClubARacin

Es probable que Diego Pozo repita formación y ponga en cancha a Joaquín Mattalia; Juan Cruz Arguello, Elías Calderón, Gianfranco Ferrero y Augusto Gallo; Francisco Aman, Abel Bustos, Axel Oyola y Leandro Fernández; Franco Coronel y Bruno Nasta.

Chacarita a su vez formaría con Cristian Correa; Juan Cruz González, Andrés Zanini, Nicolás Caro Torres y Franco Quiroz; Luciano Perdomo, Nicolás Gómez; Matías Rodríguez, Ricardo Blanco, Gianluca Pugliese; Luciano Giménez.