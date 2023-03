El sentimental posteo de Soledad Laciar previo al final: “Hoy, damos el primer paso”

Soledad Laciar se convirtió en una mujer referente dentro de la sociedad cordobesa por “defender hasta el final los derechos” de su hijo Valentino Blas Correas. Luego de casi tres años de lucha, compartió un mensaje en sus redes sociales previo a la sentencia final, donde aseveró: “Hoy, damos el primer paso”.

Su hijo recibió un disparo fatal en la espalda el 6 de agosto de 2020 cuando estaba con sus amigos en un Fiat Argo blanco. “Lo dejaron morir sólo dentro de un auto”, indicó en su momento sobre los uniformados de la Policía de Córdoba implicados en el lamentable episodio.

Final. Chacabuco y Corrientes, donde los policías terminaron por interceptar el Fiat Argo. (Gentileza Elías Gudiño).

Desde esa noche, ella, su familia, vínculos cercanos y con el correr de los meses la sociedad, reclamaron con “bandera respetuosa” para esclarecer lo ocurrido en una de las noche y madrugada más oscuras de la provincia de Córdoba.

Multitudinaria marcha por Blas Correas el 13 de agosto de 2020.

En este contexto, compartió una foto antigua de su hijo acompañada de un conmovedor mensaje:

“Llego el día, mi amor....hoy damos el primer paso. Quiero agradecer tanto tanto tanto amor que he recibido en estos días y a lo largo de estos años. No quiero nombrar porque no quiero olvidar a nadie. Hoy, Blas va a tener un poquito de Justicia. Hoy, quizás empecemos a ver que al menos la Justicia entendió que ‘Justicia por Blas’ es ‘Nuncamas’”.

La foto elegida por Soledad Laciar. Foto: Soledad Laciar

“Justicia por Blas”

Previamente, el hermano del adolescente ultimado compartió un video en las redes sociales donde pidió apoyo con un cartel y dejó un mensaje acompañado de una sentida reflexión: “Pedir `justicia por Blas’ es pedir justicia por todos”.