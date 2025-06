El Picante de Belgrano: del inolvidable ascenso a no volver a Córdoba y no conocer el renovado Gigante

Aquel 22 de junio de 2011 Belgrano reafirmaba que iba por todo ante River. Lo derrotaba 2 a 0 en el Gigante de Alberdi por la Promoción, y concretó la hazaña de un ascenso memorable el 26 en el Monumental. Los goles en el partido de ida los anotaron César Mansanelli, de penal, y César Pereyra. El Picante. Un ídolo Celeste.

“Pasaron 14 años, un montón de tiempo, y los hinchas de Belgrano me siguen reconociendo. Me tocó hacer bastantes goles, no quedaba otra. Por el tipo de esquema a veces estaba sólo arriba, y las pocas que tenía había que aprovecharlas. Belgrano me dio la trascendencia. Quedé en la historia del club con un gran equipo, sin figuritas”, rememoró el Picante en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Actualmente es parte del cuerpo técnico en las Divisiones Inferiores de Unión de Santa Fe, en la Novena del club en el que se inició. De todos modos reconoce a Belgrano entre sus afectos, en una de las mejores etapas de su carrera, que incluye el ascenso memorable frente a River y ser goleador del Celeste en Primera.

César Pereyra y una etapa para el recuerdo en Belgrano (Foto: Pedro Castillo).

“Nunca me hice el hincha, no vendí humo, hacia lo que tenía que hacer adentro de la cancha. Siempre jugué con respeto. No volví más a Córdoba desde aquella segunda etapa que tuve, no conozco la cancha nueva de Belgrano.. Me gustaría poder volver y se que las puertas están abiertas y el reconocimiento va a perdurar", remarcó el “Pica”.

César Pereyra ya marcó el segundo gol y lo celebra mirando al cielo. Se acerca Maldonado a saludarlo mientras miles de "Piratas" deliran en el Gigante. Fue un instante de mucho dolor para todo River, que recién ahí empezó a tomar conciencia de que el descenso podía ser una realidad (Foto: Archivo / La Voz).

LOS MÁS PICANTES DEL ASCENSO DE BELGRANO

Además de César Pereyra, quiénes eran los más “picantes” en ese plantel de Belgrano de la proeza contra River, le preguntaron. Y no lo dudó.

La despedida de Juan Carlos Olave en 2016

“El Juanca (Olave) era infumable adentro de la cancha. Nos peleamos muchas veces, cuando me agitaba las manos, y eso que estaba en la otra punta. Me puteaba y yo no me quedaba callado. Pero afuera de la cancha éramos compinches”, rememoró el exdelantero Celeste.

LOS GOLES PARA EL RECUERDO EN BELGRANO

Además de lo que fue el 2 a 0 ante River, a la postre decisivo para dar el batacazo en la historia del fútbol argentino, César Pereyra recuerda con la camiseta del Pirata una chilena espectacular ante Racing Club en el Estadio Kempes.

La chilena del Picante Pereyra, un golazo (Foto: Facundo Luque).

“Fue uno de los goles más lindos de mi carrera, por la importancia, porque además ganamos. Ya había hecho alguno así, pero no había tenido tanta relevancia. Yo siempre tiraba la chilena...”, relató el Pica.

César "el Picante" Pereyra, a los 40 años, ahora pone todo su talento y experiencia para Douglas Haig de Pergamino. (Prensa Douglas Haig).

“Todos me preguntaban por el festejo haciendo la ranita... Era por un peluche que me había regalado mi esposa. Lo hice por primera vez en un gol ante All Boys y como llamó la atención lo seguí haciendo. Y se volvió particular, como el apodo. Hasta que me retiré el año pasado lo seguí haciendo, aunque ya no saltaba tanto je...”, completó.