El papa Francisco se enamoró de unos alfajores cordobeses: cuáles son y dónde se consiguen

El papa Francisco, reconocido por su sencillez y su amor por la Argentina, tenía una debilidad dulce muy particular: los alfajores cordobeses de una reconocida marca de Córdoba. Se trata de unos productos con una tradición familiar detrás que conquistaron el paladar de Bergoglio cuando viajaba por Traslasierra.

Tanta era su devoción por el dulce cordobés que se convirtió en un regalo obligado para el Santo Padre por parte de quienes lo visitaban en el Vaticano.

LOS ALFAJORES CORDOBESES QUE ENAMORARON AL PAPA FRANCISCO

Córdoba, tierra de cuarteto y fernet, también es cuna de alfajores artesanales únicos, muchos de los cuales no se encuentran en los circuitos comerciales masivos. Entre ellos, destacan los de El Nazareno, una marca que guarda celosamente su receta y sus procesos de fabricación artesanal. Sus dueños aseguran que la frescura es clave, ya que no utilizan conservantes y su vida útil en góndola no supera la semana.

Arturo Grisoni, uno de los dueños de El Nazareno, relató que Bergoglio descubrió este “verdadero manjar escondido en el valle de Traslasierra” cuando visitaba Cura Brochero. Desde entonces, se convirtió en cliente fiel, buscando sus alfajores favoritos de hojaldre con dulce de leche en cada regreso.

CUÁL ERA EL ALFAJOR CORDOBÉS FAVORITO DE EL PAPA FRANCISCO

El alfajor predilecto de Francisco era el de hojaldre, un formato poco común que distingue a El Nazareno. Su elaboración se basa en una masa de harina, agua y sal con un empaste de manteca que requiere largos tiempos de reposo, logrando una textura similar a la de una milhojas. Entre cada capa de hojaldre se encuentra abundante dulce de leche, y el toque final es una cobertura de coco rallado. También ofrecen la misma versión bañada en chocolate.

Los alfajores de Córdoba que enamoraron al papa Francisco.

El Nazareno fabrica otras 10 variedades de alfajores, conitos y colaciones, así como dulce de leche, mermeladas, panes integrales y facturas. Su historia se remonta a 1978, cuando Leonardo Grisoni, el padre de la familia, compró un terreno en Traslasierra con el sueño de crear una granja familiar y mejorar su calidad de vida.

Inicialmente vendían panes y otros productos artesanales, pero tras algunos intentos fallidos, decidieron incorporar los alfajores, modificando la receta hasta encontrar el sabor familiar perfecto. La prioridad siempre fue la calidad y la ausencia de conservantes.

Leonardo, un hombre muy creyente, bautizó la marca como “El Nazareno” en honor a Cristo. En 2007, su hijo Arturo tomó la posta y se encargó de la expansión, llevando a la marca a tener más de 10 sucursales propias.