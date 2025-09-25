“El narco maneja los barrios”: Padre Oberlin habló de la situación en Córdoba

Ante el triple crimen en Buenos Aires en manos de supuestos narcotraficantes, se encendieron las alarmas en todo el país. En este sentido, Mariano Oberlin, cura párroco de barrio Müller, expresó su inquietud sobre la expansión del comercio ilegal de drogas en distintos lugares de Córdoba.

Este referente religioso afirmó que la actividad criminal sigue ampliándose y que la comunidad debe actuar. Aseguró que, si el Estado no ejerce su rol en los vecindarios, las organizaciones delictivas terminan controlando gran parte de la rutina diaria. Oberlin agregó: “Es triste que nos pase esto. Tenemos que estar en alerta”.

La situación descrita por el sacerdote es alarmante. Muchas personas, especialmente aquellas que residen en zonas de bajos recursos, recurren a los vendedores locales de sustancias ilícitas incluso para satisfacer requerimientos esenciales, como la alimentación. A esto se suma el conflicto asociado a estas operaciones ilegales.

Aunque Córdoba aún no exhibe índices de agresividad comparables con ciudades como Buenos Aires o Rosario, el desarrollo de estas facciones genera gran inquietud. Oberlin manifestó una realidad compleja: “Mientras no haya presencia estatal, el narco maneja los barrios”.